Благодаря "цифре" жизнь в Подмосковье станет комфортнее

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что одна из задач региона заключается в том, чтобы развивать и бесплатно внедрять цифровые технологии в жизнь людей. Об этом сообщил телеканал Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что одна из задач региона заключается в том, чтобы развивать и бесплатно внедрять цифровые технологии в жизнь людей. Об этом сообщил телеканал "360"

Отмечается, что для внедрения новых технологий в стране разработан национальный проект "Цифровая экономика". Московская область развивает свои наработки и может поделиться ценным опытом.

Андрей Воробьев заметил, что все больше людей хотят решать те или иные вопросы дистанционно, будь то голосование или устройство ребенка в школу. По словам губернатора, все, что удобно человеку, нужно внедрять без каких-то кривляний и стеснения.