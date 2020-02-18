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Новости Подмосковья
2020-02-18T19:03+0300
https://ria.ru/20200218/1564939767.html
Благодаря "цифре" жизнь в Подмосковье станет комфортнее
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РИА Новости

Благодаря "цифре" жизнь в Подмосковье станет комфортнее

19:03 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что одна из задач региона заключается в том, чтобы развивать и бесплатно внедрять цифровые технологии в жизнь людей. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что для внедрения новых технологий в стране разработан национальный проект "Цифровая экономика". Московская область развивает свои наработки и может поделиться ценным опытом.
Андрей Воробьев заметил, что все больше людей хотят решать те или иные вопросы дистанционно, будь то голосование или устройство ребенка в школу. По словам губернатора, все, что удобно человеку, нужно внедрять без каких-то кривляний и стеснения.
"Наша задача — забрать все самое успешное и внедрить все это бесплатно. <…> Если мы хотим, как ставят перед нами задачу президент и жизнь, расти выше мировых темпов, то мы должны устранить все нелепости", – подчеркнул Воробьев.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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