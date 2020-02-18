Северные районы Нижегородской области газифицируют в 2021-2025 годах

Еще одним проектом, который обсуждался на встрече, стала реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино. Как подчеркнул Никитин, сейчас в районе поселка Новинки ведется активное строительство, но отсутствие газа препятствует развитию территории. "Для обеспечения технической возможности подключения к системе газоснабжения и необходима реализация проекта "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино". Кроме того, проект поможет развитию системы газоснабжения Кстовского и Богородского районов и нагорной части Нижнего Новгорода, а также позволит обеспечить газоснабжение перспективного инвестиционного проекта по строительству Нижегородской парогазовой ТЭЦ в селе Федяково Кстовского района", - отметил губернатор.