Северные районы Нижегородской области газифицируют в 2021-2025 годах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Решение о газификации северных районов Нижегородской области принято по итогам встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам главы региона, наиболее острой проблемой в Нижегородской области является отсутствие газа в пяти северных районах - Варнавинском, Ветлужском, Тонкинском, Тоншаевском и Шарангском, а также в городе Шахунья.
"Сегодня были подведены итоги большой подготовительной работы и найден эффективный вариант решения проблемы - строительство магистрального газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) в районе деревни Обход Уренского района Нижегородской области, что позволит в дальнейшем газифицировать север путем строительства межпоселковых газопроводов. По итогам встречи с главой правления ПАО "Газпром" была достигнута договоренность о газификации севера региона в 2021-2025 годах. В следующем году уже должна начаться работа", - сказал губернатор.
Еще одним проектом, который обсуждался на встрече, стала реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино. Как подчеркнул Никитин, сейчас в районе поселка Новинки ведется активное строительство, но отсутствие газа препятствует развитию территории. "Для обеспечения технической возможности подключения к системе газоснабжения и необходима реализация проекта "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Митино". Кроме того, проект поможет развитию системы газоснабжения Кстовского и Богородского районов и нагорной части Нижнего Новгорода, а также позволит обеспечить газоснабжение перспективного инвестиционного проекта по строительству Нижегородской парогазовой ТЭЦ в селе Федяково Кстовского района", - отметил губернатор.
Также для подключения объектов капитального строительства в районе поселка Новинки Богородского района необходимо строительство газопровода высокого давления от Нижегородской сельскохозяйственной академии по проспекту Гагарина до деревни Ольгино.
"По этим вопросам также принято положительное решение. В ближайшее время будем определять конкретные шаги по обеспечению газом Новинок и Ольгино. Это направление сейчас имеет огромное значение для развития нижегородской агломерации. Конечно, наша цель - 100% газификация региона", - подчеркнул Никитин.