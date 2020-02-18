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Обследование выявило, что у Диброва случился микроинсульт
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РИА Новости

Обследование выявило, что у Диброва случился микроинсульт

18:54 18.02.2020 (обновлено: 20:34 18.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров во время записи телепрограммы "Временно доступен"
Телеведущий Дмитрий Дибров во время записи телепрограммы Временно доступен
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Обследование телеведущего Дмитрия Диброва на данный момент подтвердило микроинсульт, врачи рекомендуют госпитализацию на семь-десять дней, сообщил РИА Новости представитель ведущего Табриз Шахиди.
Ранее Дибров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму, и пошутил, что причина всему — старость.
"Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо. Рекомендации врачей по госпитализации — семь-десять дней", — рассказал Шахиди.
Телеведущий Дмитрий Дибров
14:04Культура
Дибров рассказал о самочувствии после госпитализации
91423216
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Дмитрий ДибровРоссияПроисшествия
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