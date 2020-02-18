Обследование выявило, что у Диброва случился микроинсульт

Ранее Дибров сообщил РИА Новости о своей госпитализации в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму, и пошутил, что причина всему — старость.

"Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо. Рекомендации врачей по госпитализации — семь-десять дней", — рассказал Шахиди.