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Минздрав рассказал о состоянии россиян на лайнере Diamond Princess
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РИА Новости

Минздрав рассказал о состоянии россиян на лайнере Diamond Princess

18:54 18.02.2020 (обновлено: 19:29 18.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россиянам, у которых заподозрено заражение коронавирусом на круизном лайнере в Японии, оказывается помощь, это не тяжёлые больные, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что заражение новым коронавирусом диагностировано у мужа россиянки с круизного судна Diamond Princess, у которой ранее предполагали наличие вируса. Женщина с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц японской префектуры Канагава.
"Помощь вся оказывается. В чем консультация? Не тяжёлые больные... Я думаю, что это ситуация штатная ", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, будет ли Минздрав оказывать помощь японским коллегам по лечению россиян, зараженных коронавирусом.
"Это не к нам вопрос", - добавил Мурашко, отвечая на вопрос о том, будут ли эвакуировать россиянку и её супруга из Японии.
Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляет угрозу ряду экономических сфер, в том числе торговле, туризму и поставкам. ВОЗ признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
15:30
В посольстве сказали, когда россияне с Diamond Princess вернутся домой
110210
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЯпонияВ мире
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