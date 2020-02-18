Минздрав рассказал о состоянии россиян на лайнере Diamond Princess

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россиянам, у которых заподозрено заражение коронавирусом на круизном лайнере в Японии, оказывается помощь, это не тяжёлые больные, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что заражение новым коронавирусом диагностировано у мужа россиянки с круизного судна Diamond Princess, у которой ранее предполагали наличие вируса. Женщина с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц японской префектуры Канагава.
"Помощь вся оказывается. В чем консультация? Не тяжёлые больные... Я думаю, что это ситуация штатная ", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, будет ли Минздрав оказывать помощь японским коллегам по лечению россиян, зараженных коронавирусом.
"Это не к нам вопрос", - добавил Мурашко, отвечая на вопрос о том, будут ли эвакуировать россиянку и её супруга из Японии.
Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляет угрозу ряду экономических сфер, в том числе торговле, туризму и поставкам. ВОЗ признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.