Посмотреть эту публикацию в Instagram
Первый канал это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала
18:53 18.02.2020 (обновлено: 20:32 18.02.2020)
41656
Телеведущий Дмитрий Шепелев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию", — написал Шепелев, не уточнив причины ухода.
По словам телеведущего, этому решению не предшествовали "ни конфликты, ни взаимные претензии".
В пресс-службе Первого канала информацию подтвердили.
Шепелев с 17 июля 2018 года был ведущим рубрики "Шлем правды" в шоу "Видели видео?".
16 ноября 2019, 14:04КультураДмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной