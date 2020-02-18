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2020-02-18T20:32+0300
https://ria.ru/20200218/1564939306.html
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала
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РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала

18:53 18.02.2020 (обновлено: 20:32 18.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Телеведущий Дмитрий Шепелев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию", — написал Шепелев, не уточнив причины ухода.
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Первый канал это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

По словам телеведущего, этому решению не предшествовали "ни конфликты, ни взаимные претензии".
В пресс-службе Первого канала информацию подтвердили.
Шепелев с 17 июля 2018 года был ведущим рубрики "Шлем правды" в шоу "Видели видео?".
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vvab6
14392006
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Vladimir Schwanzende
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