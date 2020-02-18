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США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России
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РИА Новости

США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России

18:46 18.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Санкциями против Rosneft Trading США предупреждают Россию, готовы принимать и другие меры, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
США во вторник внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую Rosneft Trading SA (структура крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть") и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил минфин США. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
18:41
США дали союзникам 90 дней на разрыв отношений с Rosneft Trading
"Конкретно этими действиями мы уведомляем их (Россию – ред.). ... Сегодняшние действия демонстрируют, что мы будем принимать меры, в том числе санкции, что требуется в интересах противодействия враждебным действиям и агрессии", - сказал он.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоМинистерство финансов СШАНиколас МадуроРоснефтьВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что это ошибка со стороны США, позволит России только усилится...
18 февраля, 18:59
Alex Grosh
1701003
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