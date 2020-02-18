Распоряжение о санкциях против подразделения "Роснефти" отдал Трамп

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Распоряжение о санкциях против подразделения "Роснефти" отдал президент США Распоряжение о санкциях против подразделения "Роснефти" отдал президент США Дональд Трамп , сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США

По его словам, президент "санкционировал" данное решение.

Госсекретарь США Майк Помпео обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым эти санкции на встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности, уточнил он.

"Также посол в Москве (Джон) Салливан вчера встречался с министром финансов (России Антоном) Силуановым и обсуждал это", - сказал представитель администрации.

США ввели санкции против Rosneft Trading - подразделения корпорации "Роснефть" , а также против председателя совета директоров Rosneft Trading Дидье Касимиро, сообщил минфин США.

Касимиро также входит в совет директоров "Роснефти".