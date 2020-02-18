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2020-02-18T18:53+0300
https://ria.ru/20200218/1564938679.html
Распоряжение о санкциях против подразделения "Роснефти" отдал Трамп
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РИА Новости

Распоряжение о санкциях против подразделения "Роснефти" отдал Трамп

18:47 18.02.2020 (обновлено: 18:53 18.02.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Распоряжение о санкциях против подразделения "Роснефти" отдал президент США Дональд Трамп, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
По его словам, президент "санкционировал" данное решение.
Госсекретарь США Майк Помпео обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым эти санкции на встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности, уточнил он.
"Также посол в Москве (Джон) Салливан вчера встречался с министром финансов (России Антоном) Силуановым и обсуждал это", - сказал представитель администрации.
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