Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости.США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading, против которой Вашингтон вводит санкции, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы даем небольшой период 90 дней, чтобы можно было разорвать отношения с этой компанией", - сказал он.
Все это на пользу России, Трамп - наш ставленник, поэтому работает на нас. С каждой такой акцией все больше и больше открываются глаза у бывших союзников США, тем самым увеличивая число наших потенциальных сторонников. Придет время, все это амерам аукнится.
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