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2020-02-18T18:41+0300
https://ria.ru/20200218/1564938634.html
США дали союзникам 90 дней на разрыв отношений с Rosneft Trading
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РИА Новости

США дали союзникам 90 дней на разрыв отношений с Rosneft Trading

18:41 18.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading, против которой Вашингтон вводит санкции, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы даем небольшой период 90 дней, чтобы можно было разорвать отношения с этой компанией", - сказал он.
В частности, по его словам, речь идет о Германии.
Флаг США
17:45
The Hill: новые санкции США против России вернутся бумерангом
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РоснефтьГерманияЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Все это на пользу России, Трамп - наш ставленник, поэтому работает на нас. С каждой такой акцией все больше и больше открываются глаза у бывших союзников США, тем самым увеличивая число наших потенциальных сторонников. Придет время, все это амерам аукнится.
18 февраля, 19:04
Александр Невский
811002
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