Рябков обсудил с послом США вопросы двусторонних отношений

Ранее Салливан уже встретился с другими заместителями министра иностранных дел. На предыдущих встречах обсуждались вопросы двусторонних отношений, ситуация в Ливии, взаимодействие по преодолению кризисов на Ближнем Востоке и Севере Африки, борьба с терроризмом, ситуация вокруг КНДР и Афганистана.