Рябков обсудил с послом США вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом США Джоном Салливаном вопросы двусторонних отношений государств, говорится в сообщении МИД РФ.
В ходе встречи 18 февраля "состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным проблемам двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.
Ранее Салливан уже встретился с другими заместителями министра иностранных дел. На предыдущих встречах обсуждались вопросы двусторонних отношений, ситуация в Ливии, взаимодействие по преодолению кризисов на Ближнем Востоке и Севере Африки, борьба с терроризмом, ситуация вокруг КНДР и Афганистана.