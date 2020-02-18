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Рябков обсудил с послом США вопросы двусторонних отношений
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РИА Новости

Рябков обсудил с послом США вопросы двусторонних отношений

18:37 18.02.2020
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© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом США Джоном Салливаном вопросы двусторонних отношений государств, говорится в сообщении МИД РФ.
В ходе встречи 18 февраля "состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным проблемам двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.
Ранее Салливан уже встретился с другими заместителями министра иностранных дел. На предыдущих встречах обсуждались вопросы двусторонних отношений, ситуация в Ливии, взаимодействие по преодолению кризисов на Ближнем Востоке и Севере Африки, борьба с терроризмом, ситуация вокруг КНДР и Афганистана.
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Джон СалливанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковРоссияСШАВ мире
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