Результаты "Диктанта Победы" будут засчитывать при поступлении в вузы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ в нынешнем году будет засчитывать абитуриентам, поступающим в вузы, их высокие результаты, полученные по итогам всероссийской акции Министерство науки и высшего образования РФ в нынешнем году будет засчитывать абитуриентам, поступающим в вузы, их высокие результаты, полученные по итогам всероссийской акции "Диктант Победы" , сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков

"С учетом опыта ("Диктанта Победы") 2019 года и с целью привлечения большего числа молодежи к изучению военной истории своей страны мы поддержали инициативу и включили (результаты предстоящего в нынешнем году "Диктанта Победы" – ред.) в число индивидуальных достижений абитуриентов в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года", - сказал Фальков во вторник на первом заседании постоянного оргкомитета партии "Единая Россия" "Наша Победа".

Фальков напомнил, что по законодательству таким образом абитуриенту может быть зачтено до 10 баллов при поступлении в вуз.

"Это хороший стимул к тому, чтобы участвовать в таких важных мероприятиях (как "Диктант Победы")", - отметил министр.