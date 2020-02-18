Результаты "Диктанта Победы" будут засчитывать при поступлении в вузы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ в нынешнем году будет засчитывать абитуриентам, поступающим в вузы, их высокие результаты, полученные по итогам всероссийской акции "Диктант Победы", сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"С учетом опыта ("Диктанта Победы") 2019 года и с целью привлечения большего числа молодежи к изучению военной истории своей страны мы поддержали инициативу и включили (результаты предстоящего в нынешнем году "Диктанта Победы" – ред.) в число индивидуальных достижений абитуриентов в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года", - сказал Фальков во вторник на первом заседании постоянного оргкомитета партии "Единая Россия" "Наша Победа".
Фальков напомнил, что по законодательству таким образом абитуриенту может быть зачтено до 10 баллов при поступлении в вуз.
"Это хороший стимул к тому, чтобы участвовать в таких важных мероприятиях (как "Диктант Победы")", - отметил министр.
В этом году акция " Диктант Победы " состоится 24 апреля. Она пройдет во второй раз. Для участников подготовят 25 вопросов – 20 заданий будут общефедеральными и пять посвящены местной тематике. Акцию поддержало министерство обороны, поэтому новые площадки будут развернуты на базе военных училищ и в воинских частях. Кроме того, с этого года Минобрнауки даст абитуриентам право включать успешные результаты диктанта в портфолио. В 2019 году диктант написали более 150 тысяч человек в 23 государствах.