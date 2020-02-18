Альфа-банк в 2019 году нарастил число клиентов малого бизнеса на 26%

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Число клиентов малого бизнеса АО "Альфа-банк" в 2019 году выросло на 26% и достигло 500 тысяч, кредитный портфель малого и микробизнеса за этот период увеличился в 2,6 раза — до 25 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.

Рыночная доля банка в этом сегменте, рассчитанная на основе данных ЕГРИП/ ЕГРЮЛ о количестве ИП и микропредприятий в России, подавших ненулевую отчетность, за год выросла с 8% до 11%.

Суммарные обороты по счетам клиентов за год увеличились на 37%. Прирост обеспечили платежи в адрес контрагентов и в бюджет, валютные операции импортеров и экспортеров, а также расчеты пластиковыми и цифровыми бизнес-картами Альфа-банка. Еще одним драйвером роста является торговый и интернет-эквайринг, объемы которого выросли более чем двукратно.

Как отметили в банке, на рост показателей повлияло активное развитие цифровых технологий привлечения новых клиентов, а также запуск "кредитной фабрики", включая расширение в 2019 году линейки кредитов для малого и микробизнеса.

"Начиная обслуживать малый бизнес 10 лет назад, мы поставили цель создать лучшие сервисы для предпринимателей в России. Доказательство тому —полмиллиона клиентов, выбравших Альфа-Банк для ежедневного сопровождения бизнеса. Мы не ограничиваемся классическим банковским обслуживанием, наша философия — предоставить клиентам максимум инструментов для развития и опережения конкурентов. Мы постоянно совершенствуем наши процессы и сервисы, создавая для клиентов комфортную среду ведения бизнеса", — привели в пресс-службе комментарий руководителя блока "Малый бизнес" Альфа-банка Дениса Осина.