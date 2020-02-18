Участвовать в "Диктанте Победы" готовы уже 30 стран, заявил Хинштейн

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Участвовать в акции "Диктант Победы" в этом году уже готовы 30 зарубежных стран, в том числе, США и Великобритания, сообщил координатор проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн.
"Тридцать государств по линии Россотрудничества уже также изъявили желание и готовность принять участие в нашей акции", - сказал он на заседании оргкомитета "Наша Победа".
Хинштейн уточнил, что о готовности принять участие в акции уже заявили Великобритания, США, Аргентина, Бельгия, Греция, Мальта, Румыния, Польша, Чехия, Словакия. Также прорабатывается вопрос организации площадок в Сирии, арктическом регионе, на Байконуре, а также на кораблях, находящихся на боевом дежурстве.
Он напомнил, что для проведения акции уже зарегистрированы более 5,5 тысяч площадок.
В этом году "Диктант Победы" состоится 24 апреля. Он пройдет во второй раз. Для участников подготовят 25 вопросов – 20 заданий будут общефедеральными и пять посвящены местной тематике.
Акцию поддержало министерство обороны, поэтому новые площадки будут развернуты на базе военных училищ и в воинских частях. Кроме того, с этого года Минобрнауки даст абитуриентам право включать успешные результаты диктанта в портфолио. В 2019 году диктант написали более 150 тысяч человек в 23 странах.
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