Участвовать в "Диктанте Победы" готовы уже 30 стран, заявил Хинштейн

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Участвовать в акции Участвовать в акции "Диктант Победы" в этом году уже готовы 30 зарубежных стран, в том числе, США и Великобритания, сообщил координатор проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн

"Тридцать государств по линии Россотрудничества уже также изъявили желание и готовность принять участие в нашей акции", - сказал он на заседании оргкомитета "Наша Победа".

Хинштейн уточнил, что о готовности принять участие в акции уже заявили Великобритания, США, Аргентина, Бельгия, Греция, Мальта, Румыния, Польша, Чехия, Словакия. Также прорабатывается вопрос организации площадок в Сирии, арктическом регионе, на Байконуре, а также на кораблях, находящихся на боевом дежурстве.

Он напомнил, что для проведения акции уже зарегистрированы более 5,5 тысяч площадок.

В этом году "Диктант Победы" состоится 24 апреля. Он пройдет во второй раз. Для участников подготовят 25 вопросов – 20 заданий будут общефедеральными и пять посвящены местной тематике.