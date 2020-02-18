"Диктант Победы" должен проводиться и через сто лет, заявил Нарышкин

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Всероссийская акция Всероссийская акция "Диктант Победы" не должна завершиться в нынешнем году, когда будет отмечаться 75-летие Великой Победы, ее надо будет продолжать даже через сто лет, заявил сопредседатель постоянного оргкомитета партии "Единая Россия" "Наша Победа", глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

"Мы твердо намерены сделать так, чтобы проект не завершился в юбилейном году, а продолжался и через год, и через два, и через десять, ну и чтобы кто-то продолжил его и через 50, и через 100 лет, и дальше", - сказал Нарышкин во вторник на заседании оргкомитета "Наша Победа".

В этом году "Диктант Победы" состоится 24 апреля. Он пройдет во второй раз. Для участников подготовят 25 вопросов – 20 заданий будут общефедеральными и пять посвящены местной тематике.

Акцию поддержало министерство обороны, поэтому новые площадки будут развернуты на базе военных училищ и в воинских частях. Кроме того, с этого года Минобрнауки даст абитуриентам право включать успешные результаты диктанта в портфолио. В 2019 году диктант написали более 150 тысяч человек в 23 странах.