Татарстан направит средства на оснащение школ искусств инструментами

КАЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Школы искусств Школы искусств Татарстана в 2020 году получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей в рамках национального проекта "Культура", сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

"В этом году общий объём субсидии из федерального бюджета – 61,7 миллиона рублей, почти 45 миллионов рублей составит софинансирование из бюджета республики. Это деньги, которые пойдут на оснащение 14 образовательных организаций в сфере культуры комплектами музыкальных инструментов", - сказала Аюпова на брифинге в правительстве республики.

Министр напомнила, что в прошлом году в школы искусств республики было поставлено 63 пианино в рамках соглашения между Минпромторгом Минкультурой РФ и республикой. Благодаря нацпроекту, по её словам, оснащение школ искусств продолжится. При этом планируется закупать также, например, интерактивные доски и ноты.

"В среднем на одну школу более 7,5 миллионов рублей идёт на обновление музыкальных инструментов. Это музыкальные инструменты, это специальные современные средства, интерактивные доски и так далее. И дополнительно закупаются ноты, поскольку они тоже являются дефицитом", - отметила министр.

Однако, по мнению Аюповой, только поставками музыкальных инструментов в школы всех проблем не решить. Важно также, чтобы сами здания школ были отремонтированы и соответствовали федеральным государственным стандартам. Кроме того, нужны квалифицированные, преданные своему делу педагоги. "Когда будут все три компонента: школы, инструменты и педагоги – эффект будет достигнут", - считает она.