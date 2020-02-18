Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-02-18T18:22+0300
https://ria.ru/20200218/1564937763.html
Татарстан направит средства на оснащение школ искусств инструментами
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564381095_0:0:2484:1397_1036x0_80_0_0_b856adedc74ccc5df8c4d952209469c5.jpg
РИА Новости

Татарстан направит средства на оснащение школ искусств инструментами

18:22 18.02.2020
15
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаМинистр культуры Татарстана Ирада Аюпова
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова . Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Школы искусств Татарстана в 2020 году получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей в рамках национального проекта "Культура", сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.
"В этом году общий объём субсидии из федерального бюджета – 61,7 миллиона рублей, почти 45 миллионов рублей составит софинансирование из бюджета республики. Это деньги, которые пойдут на оснащение 14 образовательных организаций в сфере культуры комплектами музыкальных инструментов", - сказала Аюпова на брифинге в правительстве республики.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
12 февраля, 13:01Религия и мировоззрение
Муфтий Татарстана призвал единоверцев не забывать о родном языке
Министр напомнила, что в прошлом году в школы искусств республики было поставлено 63 пианино в рамках соглашения между Минпромторгом, Минкультурой РФ и республикой. Благодаря нацпроекту, по её словам, оснащение школ искусств продолжится. При этом планируется закупать также, например, интерактивные доски и ноты.
"В среднем на одну школу более 7,5 миллионов рублей идёт на обновление музыкальных инструментов. Это музыкальные инструменты, это специальные современные средства, интерактивные доски и так далее. И дополнительно закупаются ноты, поскольку они тоже являются дефицитом", - отметила министр.
Дома в историческом центре Казани
10 февраля, 19:47Республика Татарстан
Татарстан в 2019 году направил на нацпроекты 27,4 миллиарда рублей
Однако, по мнению Аюповой, только поставками музыкальных инструментов в школы всех проблем не решить. Важно также, чтобы сами здания школ были отремонтированы и соответствовали федеральным государственным стандартам. Кроме того, нужны квалифицированные, преданные своему делу педагоги. "Когда будут все три компонента: школы, инструменты и педагоги – эффект будет достигнут", - считает она.
Самое главное в реализации национального проекта "Культура", как подчеркнула министр, отнюдь не какие-то показатели или суммы освоенных средств, а тот эффект, который этот проект имеет для каждого жителя республики.
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Республика Татарстан (Татарстан)РоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Сотрудница в операционном зале банка
"Эн+ Груп" заложила Сбербанку долю в капитале "Иркутскэнерго"
Елизавета Глинка (Доктор Лиза)
В Госдуме открылась выставка, посвященная доктору Лизе
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Сергей Рябков
Рябков провел встречу с послом Кубы
Гаражи
"Единая Россия" поможет регионам при проведении "гаражной амнистии"
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Рябков обсудил с послом США вопросы двусторонних отношений
Ташкентская ТЭЦ
Ташкентская ТЭЦ объявила отбор на строительство двух турбин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
Лента новостейМолния