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2020-02-18T19:09+0300
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США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
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РИА Новости

США ввели санкции против подразделения "Роснефти"

18:21 18.02.2020 (обновлено: 19:09 18.02.2020)
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© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Rosneft Trading SA — структура крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".
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Касимиро также занимает пост вице-президента "Роснефти" по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике, входит в состав правления компании.
Высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что санкции против швейцарской компании ввели за участие в торговле венесуэльской нефтью.
"Rosneft Trading <…> контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций", — сказал чиновник.
По его словам, за последний месяц Rosneft Trading участвовала в организации поставок двух миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти в Западную Африку.
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В свою очередь, Касимиро играл ключевую роль в поддержке нефтяного сектора Венесуэлы, организуя встречи с представителями государственной компании PDVSA и властей страны с целью укрепления сотрудничества Rosneft Trading и PDVSA, добавил представитель администрации США.

"Вся собственность и доли в собственности Rosneft Trading и Дидье Касимиро в Соединенных Штатах или под контролем либо в собственности американских граждан или любых компаний, принадлежащих им прямо или косвенно на 50 и более процентов, будут заблокированы", — уточнил чиновник.

По его словам, решение о санкциях принял президент Дональд Трамп. Предстоящие ограничения госсекретарь Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Помимо этого, санкции стали одной из тем встречи посла США в Москве Джона Салливана и министра финансов России Антона Силуанова.
По словам другого представителя администрации США, Вашингтон рассчитывает, что банки не будут иметь дело с Rosneft Trading, поскольку сочтут это рискованным.
Флаг США
17:45
The Hill: новые санкции США против России вернутся бумерангом
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Министерство финансов СШАРоснефтьВенесуэлаСШАЭкономика
Популярные комментарии
А почему мы до сих пор американцам места предоставляем на кораблях к МКС, продаём им двигатели и нефть?? Пора
18 февраля, 18:34
АМАндрей Митин
671610014
А дальше, тебе налоги повысят (введут новые), чтобы "отбить" потери от санкций))) Готовься, бугага!)))
18 февраля, 18:58
Eugene Shilkin
30910120
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