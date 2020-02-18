Константинов прокомментировал задержание готовивших теракты подростков

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Неконтролируемые социальные сети несут угрозу безопасности людей во всем мире, сказал журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов, комментируя задержание в Керчи двух подростков, готовивших теракт в школе.
В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка, сообщает во вторник ЦОС ФСБ России. Отмечается, что силовиками задержаны жители города Керчи 2004 и 2003 годов рождения. ФСБ опубликовала видео задержания подростков и продемонстрировала их самодельные взрывные устройства. По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России.
"Социальные сети несут колоссальную угрозу … никто там ничего не фильтрует, в молодежь проникает. Для системы образования всего мира это серьезный вызов", - сказал Константинов.
Он добавил, что важно повысить роль и авторитет учителя в школе.