Эксперт рассказал о зависимости коронавируса от погоды

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. С повышением температуры на улице вероятность распространения коронавируса будет снижаться, полагает начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов.
"Коронавирусная инфекция не зависит от погоды. Но в данном случае, учитывая воздушно-капельный путь передачи этой инфекции, то, конечно же, она частично выпадает под сезонную активность. С появлением лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, многие вирусные активности тоже падают, поэтому вероятность передачи будет снижаться", - сказал Сапронов журналистам на пресс-конференции "Тайны Уханя. Кто скрывает реальный масштаб коронавируса?".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса