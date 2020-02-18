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"Единая Россия" поможет регионам при проведении "гаражной амнистии"
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РИА Новости

"Единая Россия" поможет регионам при проведении "гаражной амнистии"

18:14 18.02.2020
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© Depositphotos / lolik4everГаражи
Гаражи
© Depositphotos / lolik4ever
Гаражи. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Единая Россия" в рамках проекта "Безопасные дороги" поможет регионам при проведении "гаражной амнистии", сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
Ранее в правительство РФ был внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены". В Росреестре, который и подготовил проект, полагают, что "гаражная амнистия" сможет облегчить жизнь более чем 4,5 миллионам автовладельцев. Сейчас из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются. Новым законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения.
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"В рамках партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги" регионам будет оказана необходимая помощь при проведении "гаражной амнистии". Перечень дополнительных документов, необходимых для приобретения земли под гаражом, будет устанавливаться региональными властями", - цитирует пресс-служба партии координатора партпроекта, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.
По его словам, гараж должен стать полноценным нежилым недвижимым имуществом, которое можно продать, застраховать, заложить в ипотеку.
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"Гаражи в России пока что находятся вне правового поля, на сегодня в стране зарегистрировано 36,9 тысяч гаражных кооперативов, а на кадастровый учет поставлено более 5,6 миллионов гаражей. При этом Росреестр уже выявил более двух миллионов гаражей вне правового поля", – пояснил Афонский.
Он также рассказал, что список дополнительных документов, необходимых для приобретения земли под гаражом, будут устанавливать региональные власти.
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Владимир АфонскийГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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