"Единая Россия" поможет регионам при проведении "гаражной амнистии"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Единая Россия" в рамках проекта "Безопасные дороги" поможет регионам при проведении "гаражной амнистии", сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Ранее в правительство РФ был внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены". В Росреестре, который и подготовил проект, полагают, что "гаражная амнистия" сможет облегчить жизнь более чем 4,5 миллионам автовладельцев. Сейчас из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются. Новым законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения.

"В рамках партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги" регионам будет оказана необходимая помощь при проведении "гаражной амнистии". Перечень дополнительных документов, необходимых для приобретения земли под гаражом, будет устанавливаться региональными властями", - цитирует пресс-служба партии координатора партпроекта, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского

По его словам, гараж должен стать полноценным нежилым недвижимым имуществом, которое можно продать, застраховать, заложить в ипотеку.

"Гаражи в России пока что находятся вне правового поля, на сегодня в стране зарегистрировано 36,9 тысяч гаражных кооперативов, а на кадастровый учет поставлено более 5,6 миллионов гаражей. При этом Росреестр уже выявил более двух миллионов гаражей вне правового поля", – пояснил Афонский.