Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах

На днях священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это слово, чтобы обратить внимание общества на "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин.

Стерлигов раскритиковал позицию Смирнова, заявив, что отсутствие официального брака "избавляет мужа и жену от большинства проблем". По его мнению, для истинных христиан "такие извращения недопустимы", а настоящий союз мужчины и женщины образуется после благословения родителей.

"А Дмитрий Смирнов за этот сатанизм активно выступает", — написал Стерлигов в инстаграме

Охлобыстин же в комментариях к этой публикации назвал протоиерея кристально честным человеком и добрым пастырем.

"Чтобы иметь право судить его, необходимо соответствовать самым высоким духовным и нравственным нормативам. Очень сомневаюсь, что вы, Герман, при всем уважении, им соответствуете", — возразил он.