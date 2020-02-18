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Религия и мировоззрение
2020-02-18T18:51+0300
https://ria.ru/20200218/1564937410.html
Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах
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РИА Новости

Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах

18:14 18.02.2020 (обновлено: 18:51 18.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин осудил предпринимателя Германа Стерлигова за критику протоиерея Дмитрия Смирнова, неоднозначно высказавшегося о женщинах.
На днях священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это слово, чтобы обратить внимание общества на "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин.
Телеведущая Ольга Скабеева
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Стерлигов раскритиковал позицию Смирнова, заявив, что отсутствие официального брака "избавляет мужа и жену от большинства проблем". По его мнению, для истинных христиан "такие извращения недопустимы", а настоящий союз мужчины и женщины образуется после благословения родителей.
"А Дмитрий Смирнов за этот сатанизм активно выступает", — написал Стерлигов в инстаграме.
Охлобыстин же в комментариях к этой публикации назвал протоиерея кристально честным человеком и добрым пастырем.

"Чтобы иметь право судить его, необходимо соответствовать самым высоким духовным и нравственным нормативам. Очень сомневаюсь, что вы, Герман, при всем уважении, им соответствуете", — возразил он.

В РПЦ ранее заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-либо, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался "благими побуждениями".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьГерман СтерлиговИван ОхлобыстинОбщество
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