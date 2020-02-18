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РИА Наука
2020-02-18T18:09+0300
https://ria.ru/20200218/1564937130.html
Ученые доказали, что неандертальцы хоронили умерших
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РИА Новости

Ученые доказали, что неандертальцы хоронили умерших

18:09 18.02.2020
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© Фото : Graeme BarkerВид на пещеру Шанидар в иракском Курдистане
Вид на пещеру Шанидар в иракском Курдистане
© Фото : Graeme Barker
Вид на пещеру Шанидар в иракском Курдистане
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Археологи впервые нашли полный скелет неандертальца, указывающий на преднамеренное захоронение. Находка была сделана в знаменитой пещере Шанидар в иракском Курдистане, где в 1950-х годах обнаружили так называемое "цветочное захоронение", после чего среди ученых возникла дискуссия о том, могли ли неандертальцы хоронить своих умерших. Описание находки приведено в журнале Antiquity.
В пещере Шанидар археологи работают давно. 50 лет назад археолог Ральф Солецкий там обнаружил останки 10 неандертальцев. Один из скелетов был окружен комочками цветочной пыльцы, что дало основание Солецкому утверждать, что у неандертальцев были свои погребальные обряды, и в могилу рядом с умершими клали цветы.
Так называемое "цветочное захоронение" дало начало многолетнему спору о том, действительно ли неандертальцы, которых до этого считали полуживотными, находились на таком уровне развития, когда можно вести речь о погребальных обрядах.
Более 50 лет спустя в той же пещере Шанидар антропологи сделали удивительную находку — первый за 20 лет раскопок полный сочлененный скелет неандертальца со всеми признаками преднамеренного захоронения. Тело было уложено в промоину в полу пещеры, промытую водой, которая была специально углублена. Скелет получил название Shanidar Z.
Откапывать неандертальца начали в 2016 году, тогда ученым удалось заметить реберную кость на дне траншеи. В 2018 году археологи "докопались" до черепа, который был раздавлен в результате камнепада.
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Ученые надеются, что прекрасная сохранность скелета позволит им, используя современные технологии исследований, узнать много нового о жизни неандертальцев и пролить свет на спорные вопросы, касающиеся их ритуалов погребения.
"Получение первичных материалов такого качества на этом известном неандертальском сайте позволит нам использовать современные технологии, чтобы исследовать все — от древней ДНК до выяснения давних вопросов о неандертальских способах захоронения и о том, были ли они похожи на наши, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора статьи, британского археолога Эммы Померой (Emma Pomeroy). — Исследование того, как неандертальцы относились к своим мертвым, должно включать возвращение к находкам, сделанным шестьдесят или даже сто лет назад, когда археологические методы были более ограничены".
Пока же ученые могут только сказать, что найденный неандерталец умер в среднем возрасте — на это указывают его зубы, а абсолютный возраст останков составляет около 70 тысяч лет.
Сейчас найденные кости исследуют ученые из Кембриджского университета. Первичное сканирование черепа найденного неандертальца показало, что самая плотная кость, способная удерживать ДНК сохранилась и есть шанс провести более глубокие исследования. Авторы отмечают, что находка скелета такой сохранности было необычайной удачей.
"Мы были довольны уже тем, что у нас появилась возможность прийти на то место, где в 1950-х годах нашли неандертальцев, и взять для датирования окружающие отложения, — рассказывает Грэм Баркер (Graeme Barker) из Института археологии Кембриджского университета. — Мы не ожидали найти кости неандертальцев".
В последние годы все больше свидетельств — от разметки пещер до декоративного использования раковин и когтей хищных птиц — указывают на то, что неандертальцы были более продвинутыми, чем считалось ранее.
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То, что, помимо последней находки, еще четыре предыдущих, включая "цветочное захоронение", были найдены в полу одной пещеры, по мнению авторов, сформировали то, что в археологии называют "уникальной совокупностью".
"Если бы мы могли доказать, что неандертальцы использовали пещеру Шанидар в качестве места для повторного ритуального погребения своих мертвецов, это указало бы на их достаточно высокую культурную сложность", — говорит Померой.
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