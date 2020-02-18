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Генпрокурор Украины опроверг слухи о том, что собирается в отставку
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РИА Новости

Генпрокурор Украины опроверг слухи о том, что собирается в отставку

18:02 18.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не собирается уходить в отставку и назвал слухи о своем увольнении провокацией.
"Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы являемся не удобными. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", - заявил Рябошапка, его слова приводит сайт офиса генпрокурора. Также в комментарии офиса уточняется, что распространяемые слухи о кадровых изменениях в офисе генерального прокурора являются ложными.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволили главу офиса президента Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака. После этого издание "Страна" со ссылкой на собственные источники сообщило о возможной скорой отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.
Во вторник, 18 февраля, информация о возможной отставке Рябошапки снова появилась в ряде украинских СМИ. В этот раз сообщалось, что Рябошапка решил подать заявление об отставке после встречи с президентом.
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Руслан РябошапкаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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