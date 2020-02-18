Генпрокурор Украины опроверг слухи о том, что собирается в отставку

"Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы являемся не удобными. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", - заявил Рябошапка, его слова приводит сайт офиса генпрокурора. Также в комментарии офиса уточняется, что распространяемые слухи о кадровых изменениях в офисе генерального прокурора являются ложными.