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Теплоснабжение
2020-02-18T18:17+0300
https://ria.ru/20200218/1564936868.html
Ташкентская ТЭЦ объявила отбор на строительство двух турбин
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РИА Новости

Ташкентская ТЭЦ объявила отбор на строительство двух турбин

18:02 18.02.2020 (обновлено: 18:17 18.02.2020)
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© Фото : официальный сайт Ташкентской ТЭЦТашкентская ТЭЦ
Ташкентская ТЭЦ
© Фото : официальный сайт Ташкентской ТЭЦ
ТАШКЕНТ, 18 фев - РИА Новости. АО "Ташкентская теплоэлектроцентраль" (ТашТЭЦ) объявила предквалификационный отбор для участников строительства двух газотурбинных установок (ГТУ) общей мощностью 54 МВт, сообщает ТЭЦ во вторник на своем сайте.
"Заявки на предварительную квалификацию принимаются до 31 марта 2020 года. Ожидается, что приглашение на тендер будет сделано в мае 2020 года", - говорится в сообщении.
По условиям конкурса, победитель должен построить "под ключ" две ГТУ мощностью по 27 МВт. Проект также предусматривает строительство установки подготовки и коммерческого учета топливного газа. Срок реализации – полтора года.
Проект общей стоимостью около 170 миллионов долларов предусматривает строительство четырех ГТУ мощностью по 27 МВт на Ташкентской ТЭЦ с дополнительной выработкой электроэнергии в объеме 946 миллионов кВт.ч в год, которая будет направляться на выработку тепловой энергии для коммунального сектора.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита Японского агентства по международному развитию (JICA) в размере 12 миллиардов иен (около 100 миллионов долларов), предоставленного правительству Узбекистана в октябре 2015 года, и средств узбекской стороны.
Ташкентская ТЭЦ мощностью 57 МВт, которая входит в состав АО "Тепловые электрические станции", является основным поставщиком электро- и теплоэнергии для потребителей (80%) столицы Узбекистана.
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