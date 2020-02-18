Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим коллегой президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым двусторонние отношения России и Туркменистана, подтверждено стремление укреплять стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба кремля во вторник.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе туркменистанской стороны.

"Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Констатирован весомый вклад регионов и крупных компаний в обеспечение позитивной динамики экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны условились о поддержании активных контактов на различных уровнях.