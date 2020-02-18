Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T18:08+0300
https://ria.ru/20200218/1564936825.html
Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения
https://cdn24.img.ria.ru/images/152660/79/1526607958_0:0:3041:1712_1036x0_80_0_0_713992473314eaf757728acc04cbfe44.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения

18:01 18.02.2020 (обновлено: 18:08 18.02.2020)
573
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим коллегой президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым двусторонние отношения России и Туркменистана, подтверждено стремление укреплять стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба кремля во вторник.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе туркменистанской стороны.
"Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Констатирован весомый вклад регионов и крупных компаний в обеспечение позитивной динамики экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились о поддержании активных контактов на различных уровнях.
"Подтверждено обоюдное стремление и далее укреплять стратегическое партнерство России и Туркменистана, развивать конструктивный диалог по актуальным региональным проблемам", - сообщает пресс-служба Кремля.
Флаги России и Туркменистана в руках участников театрализованного представления
11 октября 2019, 00:13
Межгосударственные отношения России и Туркмении
1021004
Обсудить 0
ТуркменияГурбангулы БердымухамедовВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин обсудил с президентом Болгарии актуальные вопросы сотрудничества
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику
Сергей Рябков
Рябков провел встречу с послом Кубы
Ситуация в Сирии
В Сирии при ракетной атаке погиб член иранского КСИР, сообщили СМИ
Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017
МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Рябков обсудил с послом США вопросы двусторонних отношений
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Руслан Рябошапка
Генпрокурор Украины опроверг слухи о том, что собирается в отставку
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В МИД ДНР оценили предложенный Киевом закон о "коллаборантах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
Лента новостейМолния