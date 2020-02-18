Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим коллегой президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым двусторонние отношения России и Туркменистана, подтверждено стремление укреплять стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба кремля во вторник.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе туркменистанской стороны.
"Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Констатирован весомый вклад регионов и крупных компаний в обеспечение позитивной динамики экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились о поддержании активных контактов на различных уровнях.
"Подтверждено обоюдное стремление и далее укреплять стратегическое партнерство России и Туркменистана, развивать конструктивный диалог по актуальным региональным проблемам", - сообщает пресс-служба Кремля.
11 октября 2019, 00:13Межгосударственные отношения России и Туркмении