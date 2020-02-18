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В МИД ДНР оценили предложенный Киевом закон о "коллаборантах"
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РИА Новости

В МИД ДНР оценили предложенный Киевом закон о "коллаборантах"

17:59 18.02.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Предложенный главой МВД Арсеном Аваковым закон о "коллаборантах" противоречит минским соглашениям, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее Аваков назвал закон об амнистии участников конфликта в Донбассе законом о "коллаборантах", он также настаивает на его принятии до проведения выборов в регионе. Согласно минским договоренностям, власти Украины обязаны принять закон, освобождающий от наказания, преследования и дискриминации участников конфликта в Донбассе.
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"Украинские власти вновь пытаются подменить содержание своих политических обязательств, изменив их смысл до полностью обратного. Инициатива министра внутренних дел Авакова о намерении принять некий "закон о коллаборантах", подразумевающий фильтрацию населения и уголовное преследование для его значительной части, полностью оторвана от реальности", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она отметила, что "данный механизм полностью противоречит логике и смыслу резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения как обязательные к исполнению". "В соответствии с пунктом пять комплекса мер, Украина обязалась предоставить амнистию всем участникам событий 2014 года. При этом проводить прямое равенство между этим законом и законом об амнистии – это верх лицемерия", - добавила Никонорова.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковООНУкраинаВ мире
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