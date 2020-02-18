В МИД ДНР оценили инициативы Киева о патрулировании в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Односторонние инициативы Киева в вопросе патрулирования границы с Россией в Донбассе без согласования с Донецком и Луганском лишают их смысла, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе. Глава МВД Украины Арсен Аваков позже заявил, что речь о совместном патрулировании с представителями республик не идет.
"Подобный раздрай крайне показателен и вызывает вопрос – можно ли в таких условиях считать украинскую сторону надежным партнером по переговорам? Не говоря уже о том, что все эти планы выдвигаются в одностороннем порядке, без согласования с представителями республик, что, разумеется, априори лишает их смысла", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Полпред ДНР посоветовала Киеву перечитать Комплекс мер по урегулированию конфликта в регионе, "в котором прописано, что сохранением общественного порядка в Донбассе должна заниматься местная Народная милиция".
"Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают наше ощущение, что новый режим, к сожалению, не привнес новых подходов к мирному урегулированию. Киев демонстрирует абсолютное непонимание того факта, что кризис в переговорном процессе обусловлен именно отказом от прямого диалога с республиками в пользу подобных провокационных инициатив", - отметила Никонорова. По ее мнению, Киев теряет время, "игнорируя призыв международных посредников к углублению работы по политическому урегулированию".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.