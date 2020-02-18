В МИД ДНР оценили инициативы Киева о патрулировании в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Односторонние инициативы Киева в вопросе патрулирования границы с Россией в Донбассе без согласования с Донецком и Луганском лишают их смысла, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Односторонние инициативы Киева в вопросе патрулирования границы с Россией в Донбассе без согласования с Донецком и Луганском лишают их смысла, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе. Глава МВД Украины Арсен Аваков позже заявил, что речь о совместном патрулировании с представителями республик не идет.

"Подобный раздрай крайне показателен и вызывает вопрос – можно ли в таких условиях считать украинскую сторону надежным партнером по переговорам? Не говоря уже о том, что все эти планы выдвигаются в одностороннем порядке, без согласования с представителями республик, что, разумеется, априори лишает их смысла", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Полпред ДНР посоветовала Киеву перечитать Комплекс мер по урегулированию конфликта в регионе, "в котором прописано, что сохранением общественного порядка в Донбассе должна заниматься местная Народная милиция".

"Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают наше ощущение, что новый режим, к сожалению, не привнес новых подходов к мирному урегулированию. Киев демонстрирует абсолютное непонимание того факта, что кризис в переговорном процессе обусловлен именно отказом от прямого диалога с республиками в пользу подобных провокационных инициатив", - отметила Никонорова. По ее мнению, Киев теряет время, "игнорируя призыв международных посредников к углублению работы по политическому урегулированию".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет.