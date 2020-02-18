"Эн+ Груп" заложила Сбербанку долю в капитале "Иркутскэнерго"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Эн+ Груп" заложила под кредит в Сбербанке 100% долю в капитале компании "Центр обработки данных " "Эн+ Груп" заложила под кредит в Сбербанке 100% долю в капитале компании "Центр обработки данных " Иркутскэнерго ", на балансе которого находятся выкупленные у ВТБ 21,37% акций "Эн+ Груп", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

"Эн+ Груп" ранее выкупила 21,37% своих акций у ВТБ, этот пакет находится на балансе компании ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго". Для этой сделки группа привлекла кредит в Сбербанке на сумму до 110,6 миллиарда рублей. Кредитный договор заключала "Евросибэнерго-Гидрогенерация", которая в свою очередь предоставила заем ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго". Как следует из материалов компании, срок погашения кредита – до 27 декабря 2026 года, выплаты по кредиту начнутся в 2023 году.

В уставном капитале этой компании ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго" 1% принадлежит "Иркутскэнерго", 99% владеет Иркутскэнергосвязь". Как следует из данных ЕГРЮЛ, эти доли в настоящее время находятся в залоге у Сбербанка до 27 декабря 2029 года.

"Да, в обеспечение по привлеченному кредиту Сбербанку заложены акции компании- заёмщика. Типовые условия обеспечительных договоров Сбербанка предусматривают более длинный срок действия, чем срок основного обязательства. Этот период необходим на случай судебного взыскания/судебных споров при возникновении проблем с возвратом долга", - сообщила РИА Новости вице-президент Сбербанка Ольга Харламова через пресс-службу банка.