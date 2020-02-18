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Теплоснабжение
2020-02-18T18:04+0300
https://ria.ru/20200218/1564936427.html
"Эн+ Груп" заложила Сбербанку долю в капитале "Иркутскэнерго"
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РИА Новости

"Эн+ Груп" заложила Сбербанку долю в капитале "Иркутскэнерго"

18:04 18.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Эн+ Груп" заложила под кредит в Сбербанке 100% долю в капитале компании "Центр обработки данных "Иркутскэнерго", на балансе которого находятся выкупленные у ВТБ 21,37% акций "Эн+ Груп", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
"Эн+ Груп" ранее выкупила 21,37% своих акций у ВТБ, этот пакет находится на балансе компании ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго". Для этой сделки группа привлекла кредит в Сбербанке на сумму до 110,6 миллиарда рублей. Кредитный договор заключала "Евросибэнерго-Гидрогенерация", которая в свою очередь предоставила заем ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго". Как следует из материалов компании, срок погашения кредита – до 27 декабря 2026 года, выплаты по кредиту начнутся в 2023 году.
В уставном капитале этой компании ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго" 1% принадлежит "Иркутскэнерго", 99% владеет Иркутскэнергосвязь". Как следует из данных ЕГРЮЛ, эти доли в настоящее время находятся в залоге у Сбербанка до 27 декабря 2029 года.
"Да, в обеспечение по привлеченному кредиту Сбербанку заложены акции компании- заёмщика. Типовые условия обеспечительных договоров Сбербанка предусматривают более длинный срок действия, чем срок основного обязательства. Этот период необходим на случай судебного взыскания/судебных споров при возникновении проблем с возвратом долга", - сообщила РИА Новости вице-президент Сбербанка Ольга Харламова через пресс-службу банка.
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15 июля 2019, 17:27Теплоснабжение
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По ее словам, для большинства контрагентов банка этот срок не является принципиальным, как только обязательство по кредитному договору будет исполнено в полном объёме, банк обязан освободить залог.
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ТеплоснабжениеВТБИркутскэнергоЭкономика
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