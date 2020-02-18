Мать Винника передала обращение к Макрону через российское посольство

"Прошу вас обеспечить ему равные с европейскими гражданами права, которых он настоящий момент лишен, на беспристрастное и объективное разбирательство", - сказала Вера Винник на пресс-конференции в Париже, зачитывая свое обращение, которая она адресует Макрону.

По словам Веры Винник, обращение в письменном виде она передаёт через посольство РФ во Франции.

"На территории вашей страны, где мой сын никогда не был, его обвиняют в совершении преступлений, к которым он не имеет ни малейшего отношения. И это легко доказать, для этого ему надо обеспечить право на защиту, чтобы он мог доказать свою невиновность", - отметила Винник.

Она добавила, что ее сыну не позволяют общаться с детьми и смертельно больной супругой под предлогом их предполагаемого вмешательства в ход расследования.

"Большинство из этих сложностей разрешилось бы само собой, если бы вменяемые Александру действия расследовались бы на территории России. Российские правоохранительные органы также заинтересованы в проведении такого расследования, что явствует из поступившего недавно во Францию запроса моего сына на родину", - заявила Винник.