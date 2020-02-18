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Мать Винника передала обращение к Макрону через российское посольство
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РИА Новости

Мать Винника передала обращение к Макрону через российское посольство

17:52 18.02.2020 (обновлено: 19:55 18.02.2020)
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© РИА НовостиВера Петровна Винник
Вера Петровна Винник
© РИА Новости
ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Мать россиянина Александра Винника, экстрадированного из Греции в Париж, заявила, что передает через посольство РФ в Париже обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором просит обеспечить беспристрастное разбирательство в отношении ее сына.

"Прошу вас обеспечить ему равные с европейскими гражданами права, которых он настоящий момент лишен, на беспристрастное и объективное разбирательство", - сказала Вера Винник на пресс-конференции в Париже, зачитывая свое обращение, которая она адресует Макрону.

По словам Веры Винник, обращение в письменном виде она передаёт через посольство РФ во Франции.
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"На территории вашей страны, где мой сын никогда не был, его обвиняют в совершении преступлений, к которым он не имеет ни малейшего отношения. И это легко доказать, для этого ему надо обеспечить право на защиту, чтобы он мог доказать свою невиновность", - отметила Винник.
Она добавила, что ее сыну не позволяют общаться с детьми и смертельно больной супругой под предлогом их предполагаемого вмешательства в ход расследования.
"Большинство из этих сложностей разрешилось бы само собой, если бы вменяемые Александру действия расследовались бы на территории России. Российские правоохранительные органы также заинтересованы в проведении такого расследования, что явствует из поступившего недавно во Францию запроса моего сына на родину", - заявила Винник.
В понедельник суд Парижа отклонил апелляцию адвокатов на решение суда о содержании Винника под стражей. Россиянин по-прежнему остаётся в заключении в одиночной камере во Франции. Защита Винника намерена добиваться его освобождения из-под стражи, подаст кассационную жалобу.
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