За правительством предложили закрепить новые полномочия в Конституции

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Поправкой ко второму чтению в проект об изменении Поправкой ко второму чтению в проект об изменении конституции предложено закрепить за правительством РФ новые полномочия, в том числе сохранение традиционных семейных ценностей, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Соответствующую поправку предложили Крашенинников, а также депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак.

"Предлагается в статье 114 закрепить за правительством новые полномочия... обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей; государственная поддержка научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала", - рассказал Крашенинников журналистам.

Кроме того, по его словам, предлагается закрепить за правительством полномочие по охране окружающей среды, сохранению уникального природного и биологического многообразия страны, формированию в обществе ответственного отношения к животным.

К полномочиям кабмина также предложено отнести развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры; обеспечение выполнения национальных проектов и федеральных программ; обеспечение участия общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики и поддержку волонтерского движения.