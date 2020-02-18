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За правительством предложили закрепить новые полномочия в Конституции
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РИА Новости

За правительством предложили закрепить новые полномочия в Конституции

18:08 18.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Поправкой ко второму чтению в проект об изменении конституции предложено закрепить за правительством РФ новые полномочия, в том числе сохранение традиционных семейных ценностей, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Соответствующую поправку предложили Крашенинников, а также депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак.
"Предлагается в статье 114 закрепить за правительством новые полномочия... обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей; государственная поддержка научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала", - рассказал Крашенинников журналистам.
Кроме того, по его словам, предлагается закрепить за правительством полномочие по охране окружающей среды, сохранению уникального природного и биологического многообразия страны, формированию в обществе ответственного отношения к животным.
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К полномочиям кабмина также предложено отнести развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры; обеспечение выполнения национальных проектов и федеральных программ; обеспечение участия общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики и поддержку волонтерского движения.
"Такие поправки позволят повысить уровень правового регулирования этих вопросов. Кроме того, после внесения в конституцию эти положения будут раскрываться в отраслевом законодательстве, и влиять на глобальные вопросы", - отметил Крашенинников.
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