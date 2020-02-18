Вор в Белоруссии забрался в мебельный магазин вместо ювелирного

"В дежурную часть Малоритского РОВД поступило сообщение о том, что на глазах у прохожего неизвестный вылез через проем оконной рамы мебельного магазина и скрылся. Звонивший подробно описал приметы мужчины и направление, в котором тот убежал. Спустя несколько минут сотрудники оперативно-дежурной службы задержали "покупателя" недалеко от места происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержанным оказался неработающий и ранее судимый житель Малориты 1988 года рождения. "Фигурант рассказал милиционерам, что во время утренней прогулки принял мебельный магазин за ювелирный, ссылаясь на состояние похмельного синдрома. С целью материального обогащения мужчина проник в помещение, разбив ногой оконную конструкцию здания", - отметили в УВД. Однако, "осознав свою ошибку, он взял стул и решил выместить злость на двери магазина и пяти фужерах, находящихся рядом, затем бросил "орудие" и покинул торговый объект через окно", - говорится в сообщении.