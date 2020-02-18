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Вор в Белоруссии забрался в мебельный магазин вместо ювелирного
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РИА Новости

Вор в Белоруссии забрался в мебельный магазин вместо ювелирного

17:50 18.02.2020
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© Depositphotos / Nomadsoul1Задержание
Задержание
© Depositphotos / Nomadsoul1
МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Белорусская милиция задержала в Малорите (Брестская область) местного жителя, который забрался в мебельный магазин вместо ювелирного с целью ограбления и, осознав ошибку, со злости разбил стулом дверь здания и фужеры, сообщается во вторник на сайте управления внутренних дел Брестского облисполкома.
"В дежурную часть Малоритского РОВД поступило сообщение о том, что на глазах у прохожего неизвестный вылез через проем оконной рамы мебельного магазина и скрылся. Звонивший подробно описал приметы мужчины и направление, в котором тот убежал. Спустя несколько минут сотрудники оперативно-дежурной службы задержали "покупателя" недалеко от места происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задержанным оказался неработающий и ранее судимый житель Малориты 1988 года рождения. "Фигурант рассказал милиционерам, что во время утренней прогулки принял мебельный магазин за ювелирный, ссылаясь на состояние похмельного синдрома. С целью материального обогащения мужчина проник в помещение, разбив ногой оконную конструкцию здания", - отметили в УВД. Однако, "осознав свою ошибку, он взял стул и решил выместить злость на двери магазина и пяти фужерах, находящихся рядом, затем бросил "орудие" и покинул торговый объект через окно", - говорится в сообщении.
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