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2020-02-18T17:46+0300
https://ria.ru/20200218/1564936017.html
В Нидерландах заявили об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17
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РИА Новости

В Нидерландах заявили об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17

17:46 18.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.
Об этом говорится в письме ведомства в адрес Генпрокуратуры Нидерландов от 21 сентября 2016 года. Оно содержится в документах Совместной следственной группы, которые опубликовал голландский журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе MH17 Макс Ван дер Верфф.
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В Генпрокуратуре не стали комментировать конкретные свидетельства или доказательства, касающиеся расследования крушения рейса MH17. В ведомстве подчеркнули, что это произойдет только в зале суда.

"Свидетельство правоты"

В Кремле назвали публикацию документов свидетельством правоты России.
"Вы знаете что России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и таким не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям. А вот эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос, может ли вновь опубликованная информация повлиять на общественное мнение и общественный резонанс вокруг этого вопроса на международной арене, Песков затруднился ответить.
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"Мы не можем делать какие-то заключения на этот счет. Посмотрим", - сказал он.
На вопрос, почему Россия требует включения себя в группу по расследованию, если происшествие произошло не на территории страны и это не российский самолет, Песков ответил, что это связано с тем, что "в ходе следственных действий сразу же стали звучать обвинения России в том, что она не делала".

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
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Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
Единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.
Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.
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MH17. РасследованиеНидерландыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так речь идёт об отсутствии украинских Буков...
18 февраля, 19:50
ffarscape1977
2001013
Упс... Пять лет расследовали то что ясно было с самого первого дня. А как же показанная ракета, т.е. остатки ракеты, которую представили как главной уликой против России? Или когда поняли что сами попали в лужу указав серийные номера решили ретироваться? Короче - дело ясное что дело тёмное, как ни пытались из скакунов сделать жертв всё равно не получилось, теперь ждём новые мультики от ССГ.
18 февраля, 19:39
virshych
1400001
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