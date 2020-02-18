В Нидерландах заявили об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

Об этом говорится в письме ведомства в адрес Генпрокуратуры Нидерландов от 21 сентября 2016 года. Оно содержится в документах Совместной следственной группы, которые опубликовал голландский журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе MH17 Макс Ван дер Верфф.

В Генпрокуратуре не стали комментировать конкретные свидетельства или доказательства, касающиеся расследования крушения рейса MH17. В ведомстве подчеркнули, что это произойдет только в зале суда.

"Свидетельство правоты"

В Кремле назвали публикацию документов свидетельством правоты России.

"Вы знаете что России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и таким не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям. А вот эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, может ли вновь опубликованная информация повлиять на общественное мнение и общественный резонанс вокруг этого вопроса на международной арене, Песков затруднился ответить.

"Мы не можем делать какие-то заключения на этот счет. Посмотрим", - сказал он.

На вопрос, почему Россия требует включения себя в группу по расследованию, если происшествие произошло не на территории страны и это не российский самолет, Песков ответил, что это связано с тем, что "в ходе следственных действий сразу же стали звучать обвинения России в том, что она не делала".

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.

Единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Сам он отрицает причастность к трагедии.