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2020-02-18T17:45+0300
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Кадыров потребовал снизить тарифы на авиабилеты в Чечне
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РИА Новости

Кадыров потребовал снизить тарифы на авиабилеты в Чечне

17:45 18.02.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 18 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил главе правительства республики принять меры для снижения тарифов на авиабилеты из Грозного и обратно, стоимость которых значительно выше, чем в соседних регионах, сообщает во вторник пресс-служба главы и правительства региона.
"Необходимо выработать меры, которые позволят снизить стоимость билетов хотя бы до уровня близлежащих регионов", - отметил Кадыров на встрече с премьером Муслимом Хучиевым.
По его словам, к нему поступает множество обращений от населения по поводу завышенных тарифов на авиабилеты. "Люди жалуются, что у нас цены на билеты выше, чем в соседних регионах на 50-60%… В скором времени аэропорт "Грозный" станет одним из самых современных авиаузлов в России. Поэтому данному вопросу необходимо уделить особое внимание", — сказал Кадыров.
Хучиев отметил, что проблема связана с отсутствием конкуренции, поскольку из грозненского аэропорта авиаперевозки регулярно осуществляют лишь две авиакомпании. "Мы ведем переговоры с рядом авиаперевозчиков, которых планируем привлечь в Чеченскую республику. Это позволит решить данную проблему", - сказал Хучиев.
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В грозненском аэропорту РИА Новости сообщили, что самое загруженное направление – это Москва, по четыре рейса в день, которые осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "ЮТэйр" и "Азимут". Стоимость билетов составляет в среднем от 5-6 тысяч рублей. Многие предпочитают летать из соседних регионов, поскольку оттуда можно купить билеты в два раза дешевле, чем в Грозном.
Грозненский аэропорт был запущен после многолетнего перерыва из-за военных действий в 2007 году в статусе международного. Реконструкцию воздушного порта планируется начать в 2021 году. Проект предусматривает строительство нового терминала в форме золотого полумесяца с современной инфраструктурой. План реконструкции грозненского аэропорта внесен в госпрограмму "Развитие транспортной системы РФ" по предложению Росавиации. На реализацию проекта необходимо 15,7 миллиарда рублей.
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Муслим ХучиевЧеченская республикаРамзан КадыровГрозныйРоссияЭкономика
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