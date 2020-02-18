Кадыров потребовал снизить тарифы на авиабилеты в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 18 фев – РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил главе правительства республики принять меры для снижения тарифов на авиабилеты из Грозного и обратно, стоимость которых значительно выше, чем в соседних регионах, сообщает во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Необходимо выработать меры, которые позволят снизить стоимость билетов хотя бы до уровня близлежащих регионов", - отметил Кадыров на встрече с премьером Муслимом Хучиевым.

По его словам, к нему поступает множество обращений от населения по поводу завышенных тарифов на авиабилеты. "Люди жалуются, что у нас цены на билеты выше, чем в соседних регионах на 50-60%… В скором времени аэропорт "Грозный" станет одним из самых современных авиаузлов в России. Поэтому данному вопросу необходимо уделить особое внимание", — сказал Кадыров.

Хучиев отметил, что проблема связана с отсутствием конкуренции, поскольку из грозненского аэропорта авиаперевозки регулярно осуществляют лишь две авиакомпании. "Мы ведем переговоры с рядом авиаперевозчиков, которых планируем привлечь в Чеченскую республику. Это позволит решить данную проблему", - сказал Хучиев.

В грозненском аэропорту РИА Новости сообщили, что самое загруженное направление – это Москва, по четыре рейса в день, которые осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "ЮТэйр" и "Азимут". Стоимость билетов составляет в среднем от 5-6 тысяч рублей. Многие предпочитают летать из соседних регионов, поскольку оттуда можно купить билеты в два раза дешевле, чем в Грозном.