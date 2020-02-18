Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-18T17:42+0300
https://ria.ru/20200218/1564935808.html
Эксперты назвали возможные причины взрывного роста цены бумаг ТГК-2
https://cdn23.img.ria.ru/images/151827/16/1518271680_0:0:3152:1774_1036x0_80_0_0_bc198b74ea76fc351f2a1c87f7e03853.jpg
РИА Новости

Эксперты назвали возможные причины взрывного роста цены бумаг ТГК-2

17:42 18.02.2020
74
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Елена Лыкова. Привилегированные и обыкновенные акции ТГК-2, обновившие 17 февраля максимумы с 2010 и 2011 года, могли взлететь в цене на интересе инвесторов, которые оценили возможность государственного финансирования модернизации старых электростанций, и на спекулятивном ажиотаже вокруг растущих бумаг, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
К закрытию торгов понедельника префы ТГК-2 выросли на 39,85%, до 1,337 копейки – максимума с марта 2010 года, обыкновенные акции ТГК-2 дорожали на 65,93% – до 0,755 копейки (подскакивали вечером почти на 70%, до 0,7725 копейки – максимума с апреля 2011 года). При этом индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,43%. Объем торгов привилегированными акциями превысил 108 миллионов рублей, обыкновенными – 1 миллиард рублей.
"Бурный рост обыкновенных и привилегированных акций ТГК-2 происходит на фоне общего подъема в энергетическом секторе ценных бумаг "второго эшелона". Однако он, конечно, выбивается из ряда вон не только по силе роста, но и по резкому увеличению объема торгов. Если обычно торговля обыкновенными акциями ТГК-2 в среднем редко превышала 2 миллиона рублей в день, то в понедельник на Мосбирже этими бумагами наторговали на миллиард", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Вчера, 18:33Теплоснабжение
Бумаги ТГК-2 обновили максимумы почти за 10 лет

Перспективное будущее и спекулятивный рост

По его мнению, фундаментальных причин для роста можно предположить как минимум две. Во-первых, в начале прошлой недели конкурсный отбор по программе модернизации по системе ДПМ-2 (договоры предоставления мощности, по которым предоставляется ускоренный возврат инвестиций в модернизацию генерирующих мощностей в тепловой генерации) прошли сразу четыре объекта ТГК-2: Костромская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3 и Вологодская ТЭЦ (с двумя проектами), напоминает он.
Суммарная мощность пяти проектов ТГК-2 составляет 324 МВт, объем капзатрат на их реализацию составит 4,438 миллиарда рублей, подсчитал аналитик. В долгосрочной перспективе ДПМ-2 обеспечивает хорошую доходность проектов, способствует росту эффективности и рентабельности генераторов и позитивно влияет на производственные и финансовые результаты компании, говорит Калачев.
По его словам, возможно, игроки рынка также надеются на возврат к практике выплаты дивидендов. Компания не платила дивиденды по своим акциям с 2008 года. Хотя в балансе ТГК-2 все еще отражается большой накопленный убыток, в последние три года она была вполне прибыльной. "Впрочем, о дивидендах пока не объявлялось, если такие планы и есть, о них могут знать только инсайдеры", - рассуждает он.
Он также отмечает, что крупнейшими акционерами ТГК-2 являются Kostroma Kogeneratsiya Limited с долей 23,59%, ООО "Долговое агентство" с долей 27% и брокерская компания ООО "Совлинк" с долей 32,8%, гендиректор которого - Ирина Удинцева - в конце января стала председателем совета директоров ТГК-2. "Брокерской компании не составит труда "разогреть" на бирже низколиквидные бумаги, а дальше в дело вступят спекулятивный ажиотаж биржевых игроков, которым тоже можно объяснить столь резкий взлет акций ТГК-2", - полагает он.
Листы с денежными купюрами
13 февраля, 17:27Теплоснабжение
Затраты на проекты ТГК-2 по модернизации ТЭС составят 4,4 млрд рублей
По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, рост акций ТГК-2 мог быть вызван скупкой крупных игроков или рыночными манипуляциями. "В торговом стакане была не очень большая ликвидность, однако заявок много. Впрочем, это не исключает, что вся эта ситуация с разгоном бумаг была создана кем-то одним извне", - отмечает он.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеТерриториальная генерирующая компания № 2
Рекомендуем
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Сотрудник в офисе московской биржи
Бумаги ТГК-2 стремительно дешевеют после недели роста
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот
Стартовали продажи билетов на рейсы Аэрофлота Москва-Ярославль-Москва
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Гутерреш заявил, что эпидемия коронавируса под контролем
Ситуация в Сирии
В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей на северо-западе Сирии
Самолет Аэрофлота Airbus A321-211 в аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" с июня начнет летать из Москвы в Ярославль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
Лента новостейМолния