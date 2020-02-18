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Умерла актриса из сериала "Сабрина — маленькая ведьма"
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РИА Новости

Умерла актриса из сериала "Сабрина — маленькая ведьма"

17:50 18.02.2020
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© AFP 2020 / Getty Images/Alberto E. RodriguezАктриса Келли Накахара
Актриса Келли Накахара
© AFP 2020 / Getty Images/Alberto E. Rodriguez
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская актриса Келли Накахара скончалась в возрасте 72 лет в своем доме в Пасадине (штат Калифорния, США). Информацию подтвердил ее сын Уильям Уоллетт, сообщает Deadline.
Он рассказал, что причиной смерти его матери стало онкологическое заболевание.
Келли Накахара получила известность за роль медсестры Кейли Ямато в комедийном телесериале "МЭШ" ("M*A*S*H"). Она снялась во всех 167 эпизодах проекта.
Она также сыграла приняла участие в детективном фильме Джонатана Линна "Улика" (1985 год), драме "У нее будет ребенок" (1988 год), а также сериалах "Охотник", "Проблемы роста", "Сабрина — маленькая ведьма" и других.
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КультураКино и сериалыНовости культурыПасадинаКалифорнияСША
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