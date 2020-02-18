Умерла актриса из сериала "Сабрина — маленькая ведьма"

Келли Накахара получила известность за роль медсестры Кейли Ямато в комедийном телесериале "МЭШ" ("M*A*S*H"). Она снялась во всех 167 эпизодах проекта.

Она также сыграла приняла участие в детективном фильме Джонатана Линна "Улика" (1985 год), драме "У нее будет ребенок" (1988 год), а также сериалах "Охотник", "Проблемы роста", "Сабрина — маленькая ведьма" и других.