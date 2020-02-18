В Мурманской области в воинской части обнаружили тело военнослужащего

МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего-контрактника одной из воинских частей, дислоцированных в Мурманской области, который, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством, сообщила пресс-служба Северного флота.
"17 февраля военнослужащий по контракту не вышел на службу после выходного дня. Тело военнослужащего без признаков насильственной смерти было обнаружено на квартире по месту проживания. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид", - говорится в сообщении.
Сообщается, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Возможной причиной происшествия могли стать личные обстоятельства", - добавили на флоте.