В Конституцию предложили внести поправку о руководстве правительством

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В законопроект об изменении конституции ко второму чтению внесена поправка, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Поправки внесли депутаты Государственной думы Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 Конституции РФ, посвященные президенту и правительству.
"Статью 83 предлагается дополнить положением о том, президент осуществляет общее руководство правительством", - приводятся слова Крашенинникова в сообщении пресс-службы комитета.
Также в статье 80 предлагается установить, что президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране.