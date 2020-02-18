В Конституцию предложили внести поправку о руководстве правительством

Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций

Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций

"Статью 83 предлагается дополнить положением о том, президент осуществляет общее руководство правительством", - приводятся слова Крашенинникова в сообщении пресс-службы комитета.

Также в статье 80 предлагается установить, что президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране.