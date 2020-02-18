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В Конституцию предложили внести поправку о руководстве правительством
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РИА Новости

В Конституцию предложили внести поправку о руководстве правительством

17:34 18.02.2020 (обновлено: 17:51 18.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В законопроект об изменении конституции ко второму чтению внесена поправка, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Поправки внесли депутаты Государственной думы Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 Конституции РФ, посвященные президенту и правительству.
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"Статью 83 предлагается дополнить положением о том, президент осуществляет общее руководство правительством", - приводятся слова Крашенинникова в сообщении пресс-службы комитета.
Также в статье 80 предлагается установить, что президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране.
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