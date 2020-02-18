Предложена поправка о лишении неприкосновенности экс-президента

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В проект об изменении В проект об изменении Конституции РФ ко второму чтению предложена поправка о том, что экс-президент обладает неприкосновенностью, но может быть лишен ее в порядке статьи 93 Основного закона страны, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Поправку предложили Крашенинников, а также депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак.

Как отметил Крашенинников, сейчас нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности бывшего президента РФ закреплены в федеральном законе "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Таким образом, заявил депутат, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции.

"В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Указывается, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности", - заявил Крашенинников журналистам.

Согласно 93 статье Конституции, президент РФ может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях главы государства признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.