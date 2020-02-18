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Предложена поправка о лишении неприкосновенности экс-президента
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РИА Новости

Предложена поправка о лишении неприкосновенности экс-президента

17:31 18.02.2020 (обновлено: 18:05 18.02.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В проект об изменении Конституции РФ ко второму чтению предложена поправка о том, что экс-президент обладает неприкосновенностью, но может быть лишен ее в порядке статьи 93 Основного закона страны, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Поправку предложили Крашенинников, а также депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак.
Как отметил Крашенинников, сейчас нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности бывшего президента РФ закреплены в федеральном законе "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Таким образом, заявил депутат, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции.
"В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Указывается, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности", - заявил Крашенинников журналистам.
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Согласно 93 статье Конституции, президент РФ может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях главы государства признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Согласно Конституции, решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении президента от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой. Уточняется, что решение Совета Федерации об отрешении президента Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения ГД обвинения против президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против президента считается отклоненным.
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РоссияКонституция РФПавел Крашенинников
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