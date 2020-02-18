Правительство планируют расширить действие системы tax free

"Сейчас идут обсуждения относительно перечня мест, где будет проводиться эксперимент. Мы взвешиваем финансовые последствия расширения эксперимента", - сказал он.

Система tax free действует в РФ c 1 января 2018 года в рамках эксперимента, который постепенно расширялся. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 13 субъектах РФ.

Сазанов уточнил, что в правительстве в том числе рассматривается вариант не просто расширения эксперимента. "Разные есть варианты. Возможно, просто убрать статус эксперимента, и любая точка, которая захочет, сможет претендовать на нахождение в системе tax free. Либо это будет ограниченный перечень точек. В зависимости от финансовых последствий каждой из этих мер правительство будет принимать решение. Но расширение точно в какой-то форме произойдет", - отметил замминистра.