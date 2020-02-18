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Правительство планируют расширить действие системы tax free
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РИА Новости

Правительство планируют расширить действие системы tax free

17:30 18.02.2020 (обновлено: 18:58 18.02.2020)
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкОфис одного из операторов системы tax free в торговом центре
Офис одного из операторов системы tax free в торговом центре
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Офис одного из операторов системы tax free в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает возможные варианты расширения действия системы tax free, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Сейчас идут обсуждения относительно перечня мест, где будет проводиться эксперимент. Мы взвешиваем финансовые последствия расширения эксперимента", - сказал он.
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Система tax free действует в РФ c 1 января 2018 года в рамках эксперимента, который постепенно расширялся. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 13 субъектах РФ.
Сазанов уточнил, что в правительстве в том числе рассматривается вариант не просто расширения эксперимента. "Разные есть варианты. Возможно, просто убрать статус эксперимента, и любая точка, которая захочет, сможет претендовать на нахождение в системе tax free. Либо это будет ограниченный перечень точек. В зависимости от финансовых последствий каждой из этих мер правительство будет принимать решение. Но расширение точно в какой-то форме произойдет", - отметил замминистра.
"Думаю, что может быть в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта (об электронном документообороте для tax free, принят сегодня в первом чтении - ред.), поправками правительства. Но опять же решение за правительством", - добавил он, отвечая на вопрос, когда возможно расширение действия системы.
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