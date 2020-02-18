Минфин ожидает завершения амнистии капиталов 29 февраля

"Продлеваться не будет. Зачем устанавливать срок, если все время его переносить? Во всяком случае позиция Минфина в том, что продлеваться амнистия не должна", - сказал он.

Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году, он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.