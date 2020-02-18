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Минфин ожидает завершения амнистии капиталов 29 февраля
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РИА Новости

Минфин ожидает завершения амнистии капиталов 29 февраля

17:30 18.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минфин России не считает необходимым продлевать амнистию капиталов, третий этап которой завершится 29 февраля 2020 года, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Продлеваться не будет. Зачем устанавливать срок, если все время его переносить? Во всяком случае позиция Минфина в том, что продлеваться амнистия не должна", - сказал он.
Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году, он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
27 января, 00:19
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
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Алексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
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