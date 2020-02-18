Huawei изучает вопрос предустановки российского ПО на свои гаджеты

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Китайская технологическая корпорация Китайская технологическая корпорация Huawei рада сотрудничеству с российскими производителями программного обеспечения, работает над вопросом предустановки российского ПО на свои гаджеты в соответствии с требованием закона РФ , сообщили РИА Новости в компании.

Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления о предустановке отечественного софта на определенные виды техники. Производители электроники просят об отсрочке вступления этих норм в силу.

"Мы рады сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и активно развиваем свой собственный магазин приложений AppGallery. Что касается предустановленных приложений, мы работаем над этим и стремимся найти оптимальное решение для всех участников рынка", - сказали в пресс-службе Huawei.

Ранее о готовности выполнять требование закона РФ о предустановке на устройства российского ПО сообщили южнокорейская Samsung Electronics и китайская Xiaomi.