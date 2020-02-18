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Huawei изучает вопрос предустановки российского ПО на свои гаджеты
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РИА Новости

Huawei изучает вопрос предустановки российского ПО на свои гаджеты

17:55 18.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Китайская технологическая корпорация Huawei рада сотрудничеству с российскими производителями программного обеспечения, работает над вопросом предустановки российского ПО на свои гаджеты в соответствии с требованием закона РФ, сообщили РИА Новости в компании.
Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления о предустановке отечественного софта на определенные виды техники. Производители электроники просят об отсрочке вступления этих норм в силу.
"Мы рады сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и активно развиваем свой собственный магазин приложений AppGallery. Что касается предустановленных приложений, мы работаем над этим и стремимся найти оптимальное решение для всех участников рынка", - сказали в пресс-службе Huawei.
Ранее о готовности выполнять требование закона РФ о предустановке на устройства российского ПО сообщили южнокорейская Samsung Electronics и китайская Xiaomi.
Huawei – один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования. На российском рынке пользовательских устройств Huawei одни из лидирующих позиций. По данным "Связного", в 2019 году на российском рынке смартфонов Huawei занимал 5 место (в штуках), или 8% рынка, в денежном выражении - 5 место или 6% рынка. Доля Honor (суббренд Huawei) в штуках составила 25% рынка (2 место), в деньгах - 3 место или 18%.
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