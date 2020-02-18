Парламент Ливии приветствовал миссию по контролю за оружейным эмбарго

БЕНГАЗИ (Ливия), 18 фев - РИА Новости. Заседающая на востоке Заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) приветствует новую миссию ЕС по контролю за оружейным эмбарго, заявил РИА Новости член комитета по обороне и национальной безопасности палаты Тарек аль-Джаруши.

Ранее Совет ЕС решил создать новую военно-морскую и военно-воздушную миссию Евросоюза по Ливии по контролю за оружейным эмбарго и будет наблюдать, в основном, в восточной части ливийского побережья, откуда идет оружие. Новая миссия заменит закрывающуюся миссию "София" по борьбе с контрабандой оружия.

"Комитет по обороне и национальной безопасности приветствует то, что было принято на мюнхенской конференции по безопасности, и решение Европейского союза об осуществлении контроля за продолжающимися нарушениями эмбарго на поставки оружия в Ливию", - сообщил аль-Джаруши.

В свою очередь, заместитель главы временного правительства Ливии Абд ас-Салям аль-Бадри заявил РИА Новости, что в решении ЕС о миссии по контролю за оружейным эмбарго не упомянуты "итальянская база в Мисрате и турецкая в Триполи, а также находящиеся в Ливии турецкие военные".

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.