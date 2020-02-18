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Парламент Ливии приветствовал миссию по контролю за оружейным эмбарго
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РИА Новости

Парламент Ливии приветствовал миссию по контролю за оружейным эмбарго

17:23 18.02.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 18 фев - РИА Новости. Заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) приветствует новую миссию ЕС по контролю за оружейным эмбарго, заявил РИА Новости член комитета по обороне и национальной безопасности палаты Тарек аль-Джаруши.
Ранее Совет ЕС решил создать новую военно-морскую и военно-воздушную миссию Евросоюза по Ливии по контролю за оружейным эмбарго и будет наблюдать, в основном, в восточной части ливийского побережья, откуда идет оружие. Новая миссия заменит закрывающуюся миссию "София" по борьбе с контрабандой оружия.
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"Комитет по обороне и национальной безопасности приветствует то, что было принято на мюнхенской конференции по безопасности, и решение Европейского союза об осуществлении контроля за продолжающимися нарушениями эмбарго на поставки оружия в Ливию", - сообщил аль-Джаруши.
В свою очередь, заместитель главы временного правительства Ливии Абд ас-Салям аль-Бадри заявил РИА Новости, что в решении ЕС о миссии по контролю за оружейным эмбарго не упомянуты "итальянская база в Мисрате и турецкая в Триполи, а также находящиеся в Ливии турецкие военные".
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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