ЕР обещала бесплатное питание школьникам с 2020 года в ряде регионов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Бесплатное горячее питание будет доступно с 1 сентября этого года для школьников Брянской, Новосибирской, Владимировской областей и ряда других регионов РФ, сообщила координатор партпроекта Бесплатное горячее питание будет доступно с 1 сентября этого года для школьников Брянской, Новосибирской, Владимировской областей и ряда других регионов РФ, сообщила координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

"С 1 сентября 2020 года ученики 1-4 классов смогут получать бесплатное горячее питание в Брянской, Новосибирской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Мурманской, Самарской областях, на Кузбассе, в Ставропольском крае, в республиках Кабардино-Балкария, Адыгея, Башкортостан, Чувашия и Якутии и других регионах", - сообщается на официальном сайте ЕР со ссылкой на Аршинову.

Инфраструктура школ в этих регионах полностью готова к обеспечению горячим питанием, сообщила Аршинова.

В апреле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа для подготовки законопроекта.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание ", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.