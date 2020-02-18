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Россия готовит план по снижению ущерба от нарушения поставок из Китая
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РИА Новости

Россия готовит план по снижению ущерба от нарушения поставок из Китая

17:21 18.02.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanЖелезнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай
Железнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай
© AP Photo / Ng Han Guan
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Россия готовит план мероприятий, чтобы минимизировать риски от нарушения поставок из Китая из-за коронавируса, заявил замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов.
На пресс-конференции по итогам германо-российской конференции в Берлине он отметил, что распространение коронавируса так или иначе уже влияет на мировую экономику, и будет влиять, в том числе, и на экономику России.
"С точки зрения экономических факторов, безусловно, так или иначе сокращение выпуска в Китае, дополнительные отпуска для рабочих нарушают налаженные производственные цепочки. Сейчас мы сильно не чувствуем этого, но потенциально, в случае, если ситуация будет продолжаться и усугубляться, мы эти эффекты можем почувствовать", - сказал Талыбов.
"Мы со своей стороны все эти риски понимаем и сейчас разрабатываем план мероприятий по их нейтрализации, чтобы ущерб от них был минимален", - сказал Талыбов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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ВОЗМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)КитайРоссияУханьВ мире
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