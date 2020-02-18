Временное правительство Ливии рассказало о турецких наемниках в стране

"Поэтому мы требуем, чтобы и международное сообщество, и РФ отозвали свое признание этого правительства. Странно иметь дело с теми, кто спонсирует наёмников на собственной территории, и даже похищает граждан других государств. Говоря о наёмниках, хочу добавить, что мы задерживали и турок, и сирийцев. Более того, большинство из них пытаются нелегально попасть в Европу через Средиземное море. И многие успешно с этим справляются, создавая потенциальную угрозу уже в европейской части", - отметил аль-Хувейдж.