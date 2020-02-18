Временное правительство Ливии рассказало о турецких наемниках в стране

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Анкара переправила в Ливию "тысячи наемников", заявил во вторник в интервью Sputnik Arabic глава МИД временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж.
"Тысячи наёмников были доставлены из Турции в Ливию. Причём на ливийские деньги, и сделало это то самое непризнанное правительство. Им всё равно, чьими руками и какой ценой захватывать власть. Они совершают преступления ежедневно: как в Триполи, так и в других районах нашей страны. Это правительство нередко похищает граждан других государств, в том числе россиян", - сказал министр.
"Поэтому мы требуем, чтобы и международное сообщество, и РФ отозвали свое признание этого правительства. Странно иметь дело с теми, кто спонсирует наёмников на собственной территории, и даже похищает граждан других государств. Говоря о наёмниках, хочу добавить, что мы задерживали и турок, и сирийцев. Более того, большинство из них пытаются нелегально попасть в Европу через Средиземное море. И многие успешно с этим справляются, создавая потенциальную угрозу уже в европейской части", - отметил аль-Хувейдж.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.