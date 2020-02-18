В Минэнерго подтвердили сроки завершения "Северного потока – 2"

БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прогнозы по срокам завершения "Северного потока – 2" сохраняются, он будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Проект должен быть завершен к концу этого года - началу следующего, это самое крайнее", - сказал Сорокин, добавив, что в министерстве уверены, что "проект будет завершен".
"На данный момент мы сохраняем все прогнозы по срокам завершения", - добавил он.
США в декабре ввели санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. США активно выступают против "Северного потока – 2", продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"