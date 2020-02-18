Звезду "Битвы экстрасенсов" обманули на девять миллионов рублей

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Участница пятого сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Анна Богата обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах.
В 2014 году женщина заключила с 37-летним мужчиной договор на покупку недвижимости в Новой Москве. Богата внесла 50 тысяч долларов задатка и в течение 17 месяцев выплачивала по пять тысяч долларов. В общей сложности экстрасенс отдала злоумышленнику 135 тысяч долларов (более 8,6 миллиона рублей).
"Однако продавец таунхаус не достроил, денежные средства не возвращает, от общения уклоняется", — сказал собеседник агентства.
Полиция проводит проверку.
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