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Киев намерен вынести вопрос обострения конфликта в Донбассе на СБ ООН
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РИА Новости

Киев намерен вынести вопрос обострения конфликта в Донбассе на СБ ООН

17:14 18.02.2020 (обновлено: 17:57 18.02.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Киев намерен вынести вопрос вооруженного столкновения ополченцев и украинских силовиков на линии разграничения сил в Донбассе на заседание Совета безопасности ООН, которое пройдет во вторник по инициативе России, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при Совбезе ООН Олег Николенко.
Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Украина поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель главы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица. Начало в 22.00 по киевскому времени (23.00 мск – ред.)", - написал Николенко в своей странице в Facebook.
Пресс-служба генпрокурора Украины ранее сообщила о возбуждении уголовного дела после обстрела. При этом, в свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник опроверг заявления Киева о якобы наступлении ополченцев в Донбассе, заявив, что это была диверсия со стороны украинских силовиков.
Ранее Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений. Москва предложила рассмотреть выполнение положений минских договоренностей.
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР
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В Кремле прокомментировали обострение обстановки в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
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Клинцевич разъяснил причину обострения ситуации в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныСовет Безопасности ООНВ мире
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