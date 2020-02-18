Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать "НТВ-Мир Балтия"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
Ofcom оштрафовал держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях. Причиной стала новостная программа "Сегодня" от 2 апреля 2018 года, в рамках которой состоялось обсуждение отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Жалоба была получена Ofcom 4 мая 2018 года, 1 ноября 2018 года представитель Ofcom сообщила РИА Новости, что медиарегулятор изучает две программы телеканала "НТВ-Мир Балтия" и одну программу канала REN TV Baltic на предмет их соответствия стандартам вещания.
"Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", держатель лицензии которого был накануне оштрафован на 20 тысяч фунтов стерлингов. Конкретные меры в рамках имеющегося инструментария и действующего законодательства прорабатываются. Мы сообщим о них дополнительно", - рассказали в пресс-службе.