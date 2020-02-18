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Медиавойны
2020-02-18T17:14+0300
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Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать "НТВ-Мир Балтия"
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РИА Новости

Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать "НТВ-Мир Балтия"

17:14 18.02.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
Ofcom оштрафовал держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях. Причиной стала новостная программа "Сегодня" от 2 апреля 2018 года, в рамках которой состоялось обсуждение отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Жалоба была получена Ofcom 4 мая 2018 года, 1 ноября 2018 года представитель Ofcom сообщила РИА Новости, что медиарегулятор изучает две программы телеканала "НТВ-Мир Балтия" и одну программу канала REN TV Baltic на предмет их соответствия стандартам вещания.
"Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", держатель лицензии которого был накануне оштрафован на 20 тысяч фунтов стерлингов. Конкретные меры в рамках имеющегося инструментария и действующего законодательства прорабатываются. Мы сообщим о них дополнительно", - рассказали в пресс-службе.
Стенд телекомпании НТВ
Вчера, 16:09Медиавойны
НТВ не комментирует штраф от Ofcom за передачу о Скрипалях
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МедиавойныЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейOfcomНТВ Мир (телеканал)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)В мире
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