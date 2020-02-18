Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать "НТВ-Мир Балтия"

"Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", держатель лицензии которого был накануне оштрафован на 20 тысяч фунтов стерлингов. Конкретные меры в рамках имеющегося инструментария и действующего законодательства прорабатываются. Мы сообщим о них дополнительно", - рассказали в пресс-службе.