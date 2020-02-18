Медведчук призвал Киев обеспечить поставки воды в Крым

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Отсутствие поставок воды в Крым из Украины приведет к невозможности использовать в сельскохозяйственных целях земли Херсонской области, поэтому Киеву нужно восстановить водоснабжение, заявил глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять возобновление подачи воды в Крым на уступки в переговорах по Донбассу. Он, в частности, заявлял, что в обмен на воду надо потребовать, "что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей". Позже депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что комитет парламента по вопросам прав человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его "деоккупации".
"Отсутствие поставок воды в Крым с материковой части Украины приведет к обезвоживанию Херсонской области и невозможности использовать эти территории в сельскохозяйственных целях. Именно поэтому Украине нужно обеспечить Крым водой, ради собственных экологических целей", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном во вторник на странице его пресс-службы в Facebook.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
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