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Стартовали продажи билетов на рейсы Аэрофлота Москва-Ярославль-Москва
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РИА Новости

Стартовали продажи билетов на рейсы Аэрофлота Москва-Ярославль-Москва

17:07 18.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБортпроводники авиакомпании "Аэрофлот"
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов на собственные рейсы по маршруту Москва — Ярославль — Москва. Первый рейс будет выполнен из аэропорта Шереметьево 1 июня. Из Ярославля полеты начнутся 2 июня.
Рейсы будут выполняться пять раз в неделю.
Открытие этого направления позволит жителям Ярославской области добраться до Москвы всего за 50 минут и получить доступ ко всей маршрутной сети Аэрофлота.
Аэрофлот предлагает пассажирам максимум возможностей для путешествий из базового аэропорта Шереметьево. В зимнем сезоне 2019-2020 авиакомпания выполняет полеты по 149 направлениям в 53 странах. Маршрутная сеть охватывает 55 авиалиний на территории России.
Ярославль — один из старейших российских городов, является столицей "Золотого кольца" и входит в пятерку наиболее посещаемых туристами городов после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь расположены почти 800 архитектурных памятников, а исторический центр Ярославля внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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