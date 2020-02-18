Стартовали продажи билетов на рейсы Аэрофлота Москва-Ярославль-Москва

МОСКВА, 18 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов на собственные рейсы по маршруту Москва — Ярославль — Москва. Первый рейс будет выполнен из аэропорта Шереметьево 1 июня. Из Ярославля полеты начнутся 2 июня.

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю.

Открытие этого направления позволит жителям Ярославской области добраться до Москвы всего за 50 минут и получить доступ ко всей маршрутной сети Аэрофлота.

Аэрофлот предлагает пассажирам максимум возможностей для путешествий из базового аэропорта Шереметьево. В зимнем сезоне 2019-2020 авиакомпания выполняет полеты по 149 направлениям в 53 странах. Маршрутная сеть охватывает 55 авиалиний на территории России.

Ярославль — один из старейших российских городов, является столицей "Золотого кольца" и входит в пятерку наиболее посещаемых туристами городов после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь расположены почти 800 архитектурных памятников, а исторический центр Ярославля внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.