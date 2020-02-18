Пресс-конференция о премии "Прорыв года – 2020"

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25 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея ФУРСИНА, посвященная началу приема заявок на соискание первой предпринимательской премии Правительства Москвы "Прорыв года – 2020".